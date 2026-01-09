  • Menu
Hyderabad: శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో రూ.14 కోట్ల విలువైన గంజాయి పట్టివేత

Highlights

Hyderabad: హైదరాబాద్‌ శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులు భారీ ఎత్తున డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్‌ను అడ్డుకున్నారు.

Hyderabad: హైదరాబాద్‌ శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో కస్టమ్స్ అధికారులు భారీ ఎత్తున డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్‌ను అడ్డుకున్నారు. నిఘా వర్గాల పక్కా సమాచారంతో జరిపిన తనిఖీల్లో సుమారు 14 కిలోల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి పట్టుబడటం కలకలం రేపింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో దీని విలువ సుమారు రూ. 14 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అసలేం జరిగింది?

ఖతార్ నుండి హైదరాబాద్ వచ్చిన ఇద్దరు ప్రయాణికుల కదలికలపై అనుమానం వచ్చిన కస్టమ్స్ అధికారులు, వారిని ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ వద్ద నిలిపివేసి క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. వారి లగేజీని తనిఖీ చేయగా, అత్యంత ఖరీదైన హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి ప్యాకెట్లు బయటపడ్డాయి. సాధారణ గంజాయితో పోలిస్తే ఇది అత్యంత శక్తివంతమైనది మరియు ఖరీదైనది కావడంతో దీనిని అక్రమంగా భారత్‌కు తరలిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

అదుపులో ఇద్దరు నిందితులు:

మత్తు పదార్థాలను తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిద్దరూ ఖతార్ నుంచి ఇండియాకు ఈ గంజాయిని స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. వీరు కేవలం క్యారియర్లు మాత్రమేనా లేక అంతర్జాతీయ డ్రగ్ మాఫియాతో వీరికి ఏమైనా సంబంధాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.

హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి అంటే ఏమిటి?

సాధారణంగా గంజాయిని మట్టిలో పండిస్తారు. కానీ, హైడ్రోపోనిక్ గంజాయిని కేవలం పోషకాలు కలిగిన నీటిని (మట్టి లేకుండా) ఉపయోగించి అత్యాధునిక సాంకేతికతతో ఇండోర్ ప్లాంట్లుగా పండిస్తారు. దీనిలో మత్తు కలిగించే 'టీహెచ్‌సీ' (THC) శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దీనికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఈ కేసును తదుపరి విచారణ నిమిత్తం సంబంధిత విభాగాలకు బదిలీ చేసినట్లు కస్టమ్స్ అధికారులు వెల్లడించారు.

