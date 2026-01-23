Huge AI Data Center in Hyderabad: ఫ్యూచర్ సిటీలో భారీ ఏఐ డేటా సెంటర్!
హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ సిటీలో రూ.5000 కోట్లతో భారీ ఏఐ డేటా సెంటర్! నెదర్లాండ్ సంస్థ యూపీసీ వోల్ట్తో తెలంగాణ సర్కార్ కీలక ఒప్పందం. వేల సంఖ్యలో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు.
హైదరాబాద్ ఐటీ రంగానికి మరో భారీ బూస్ట్ లభించనుంది. ఇప్పటికే గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా వెలుగొందుతున్న భాగ్యనగరం, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కేంద్రంగా మారబోతోంది. నెదర్లాండ్స్కు చెందిన ప్రముఖ సంస్థ యూపీసీ వోల్ట్ (UPC Volt) హైదరాబాద్ శివారులో భారీ ఏఐ డేటా సెంటర్ను ఏర్పాటు చేసేందుకు ముందుకు వచ్చింది.
దావోస్ వేదికగా కీలక ఒప్పందం
ప్రస్తుతం స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్లో జరుగుతున్న వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం (WEF) సదస్సులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని 'తెలంగాణ రైజింగ్' బృందం యూపీసీ వోల్ట్ ప్రతినిధులతో సమావేశమై ఈ కీలక ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసింది.
ఒప్పందంలోని ముఖ్యాంశాలు:
పెట్టుబడి: రాబోయే ఐదేళ్లలో రూ. 5,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి.
సామర్థ్యం: 100 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో ఏఐ డేటా సెంటర్.
ప్రాంతం: హైదరాబాద్ శివారులోని ప్రతిపాదిత 'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'.
'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ' - తదుపరి ఐటీ హబ్
హైదరాబాద్లో రెండో హైటెక్ సిటీగా పిలవబడుతున్న **'భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ'**లో ఈ డేటా సెంటర్ కొలువుదీరనుంది. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతం రూపురేఖలు మారిపోనున్నాయి.
గ్రీన్ ఎనర్జీ: ఈ డేటా సెంటర్ నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేకంగా 100 మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్లాంట్ను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
పర్యావరణ హితం: కాలుష్యం లేని పద్ధతుల్లో డిజిటల్ మౌలిక వసతుల కల్పనే లక్ష్యంగా ఈ ప్రాజెక్టు సాగనుంది.
యువతకు వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు
ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు పెద్దపీట పడనుంది:
- నిర్మాణ దశలో: దాదాపు 3,000 మందికి పైగా ప్రత్యక్షంగా మరియు పరోక్షంగా ఉపాధి లభిస్తుంది.
- ప్రారంభం అయ్యాక: డేటా సెంటర్ అందుబాటులోకి వచ్చాక మరో 800 మంది నిపుణులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
లక్ష్యం: 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ
ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "2047 నాటికి తెలంగాణను 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చడమే మా లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే ఇలాంటి అత్యాధునిక డిజిటల్ ప్రాజెక్టులను రాష్ట్రానికి తీసుకొస్తున్నాం. పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూనే అభివృద్ధి సాధించి దేశానికే రోల్ మోడల్గా నిలుస్తాం" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్న తరుణంలో, తెలంగాణలో కూడా ఈ స్థాయి పెట్టుబడులు రావడం తెలుగు రాష్ట్రాల టెక్ ఆధిపత్యానికి నిదర్శనం.