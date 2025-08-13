Heavy Rains in Telangana: వరంగల్, నల్గొండలో కుండపోత.. రెడ్ అలర్ట్ జారీ
Telangana Heavy Rains – వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో కుండపోత వానలు, రెడ్ అలర్ట్ జారీ, పలు జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు, రవాణా అంతరాయం, వర్ష ప్రభావం వివరాలు.
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ జిల్లాలు కుండపోత వానలతో అతలాకుతలమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకోగా, రవాణా అంతరాయం, ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడం, పంటలు మునిగిపోవడం వంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
సంగెం మండలంలో అత్యధికంగా 21.8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. సూర్యాపేట జిల్లా నాగారంలో 19 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. వరంగల్, హనుమకొండలో 40కి పైగా కాలనీలు నీటమునిగాయి. వేర్వేరు ఘటనల్లో ఇద్దరు మృతి చెందగా, ఒకరు గల్లంతయ్యారు.
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు, రెడ్ అలర్ట్
వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడే అవకాశం ఉంది. దీనితో వచ్చే మూడు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
- బుధవారం: యాదాద్రి భువనగిరి, జనగామ, హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్ జిల్లాలు
- గురువారం: వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలు
మిగతా జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి పరిధిలో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
వరద ప్రభావం: ప్రాణనష్టం, రవాణా అంతరాయం
వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలోని వాంబే కాలనీలో, ఇంట్లోకి వరద నీరు చేరడంతో 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు బుచ్చమ్మ మృతి చెందింది. సంగారెడ్డి జిల్లా రాయికోడ్లో, వాగు దాటే ప్రయత్నంలో శ్రీనివాస్ (35) కొట్టుకుపోయి మృతి చెందాడు. వరంగల్ పర్వతగిరి మండలంలో పశువుల కాపరి ఉప్పలయ్య (65) గల్లంతయ్యాడు.
వరంగల్ రైల్వేస్టేషన్ పరిధిలో వరద నీరు ప్రవహించడంతో గంటన్నర పాటు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. GHMC పరిధిలో పలు రహదారులు మునిగిపోయి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తాయి.
పాఠశాలలకు సెలవులు, IT ఉద్యోగులకు WFH
వర్షాల తీవ్రత దృష్ట్యా, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, వరంగల్, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో బుధ, గురువారాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. GHMC పరిధిలో పాఠశాలలు ఒంటిపూట మాత్రమే నడుస్తాయి.
ఐటీ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్కుమార్ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో బుధవారం IT ఉద్యోగులు వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేసుకోవచ్చని సూచించారు.