Hyderabad: కారులో రూ.4 కోట్ల హవాలా నగదు లభ్యం
Hyderabad: హైదరాబాద్లో హవాలా డబ్బు కలకలం రేపింది. ఓ కేసులో అక్రమంగా హవాలా నగదు తరలిస్తున్నారన్న ముందస్తు సమాచారంతో.. కొంత మందిపై పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. వారిని వెంబడించి అక్రమార్కులను బోయిన్పల్లి పోలీసులు పట్టుకున్నారు. 4 కోట్ల రూపాయల హవాల నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కార్ డిక్కీ, టైర్లలో హవాలా డబ్బును దాచినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు హవాలా ముఠాను అదుపులోకి తీసుకుని.. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
