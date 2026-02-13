TG Muncipal Elections Results 2026: హాలియాలో కాంగ్రెస్ జైత్రయాత్ర: 11 వార్డుల్లో హస్తం విజయం.. బీఆర్ఎస్ క్లీన్ అవుట్!
TG Muncipal Elections Results 2026: నల్గొండ జిల్లాలోని హాలియా మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏకపక్ష విజయాన్ని నమోదు చేసింది. మొత్తం 12 వార్డులున్న ఈ మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 11 స్థానాలను గెలుచుకుని క్లీన్ స్వీప్ దిశగా దూసుకెళ్లింది. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం ఒకే ఒక్క స్థానానికే పరిమితమైంది.
వార్డుల వారీగా విజేతలు మరియు మెజారిటీ వివరాలు:
హాలియా మున్సిపాలిటీలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు భారీ మెజారిటీలతో విజయం సాధించారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
1వ వార్డు: రాజ రమేష్ యాదవ్ (కాంగ్రెస్) - 296 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం.
2వ వార్డు: నకిరేకంటి అన్నపూర్ణ (కాంగ్రెస్) విజయం.
3వ వార్డు: కుందూరు వెంకట్ రెడ్డి (కాంగ్రెస్) - 243 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం.
4వ వార్డు: కడమంచి ప్రమీల (బీఆర్ఎస్) విజయం. (బీఆర్ఎస్ గెలిచిన ఏకైక వార్డు)
5వ వార్డు: చిట్టిపోలు శ్రీ దేవి (కాంగ్రెస్) - 250 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం.
6వ వార్డు: బొంగరాల యేసు రాజు (కాంగ్రెస్) - 358 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం.
7వ వార్డు: చింతల చంద్రారెడ్డి (కాంగ్రెస్) - 651 ఓట్ల మెజారిటీతో భారీ విజయం.
8వ వార్డు: జాన్విన్ (కాంగ్రెస్) - 53 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం.
9వ వార్డు: చెరుకుపల్లి ముత్యాలు (కాంగ్రెస్) విజయం.
10వ వార్డు: పిల్లి చంద్రకళ (కాంగ్రెస్) - ఏకగ్రీవం.
11వ వార్డు: దేపావత్ ప్రసాద్ (కాంగ్రెస్) విజయం.
12వ వార్డు: ఎడవెల్లి మేరీ (కాంగ్రెస్) విజయం.
హాలియాలో కాంగ్రెస్ జైత్రయాత్రతో నల్గొండ జిల్లాలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు సంబరాల్లో మునిగిపోయాయి. అభివృద్ధి పనులే తమను గెలిపించాయని కాంగ్రెస్ నేతలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.