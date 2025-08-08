Guvvala Balaraju: కీలక పరిణామం.. బీజీపీలోకి గువ్వల బాలరాజు
Highlights
Guvvala Balaraju: అచ్చంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు, బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావును తార్నాకలోని ఆయన నివాసంలో కలిశారు.
Guvvala Balaraju: అచ్చంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు, బీజేపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావును తార్నాకలోని ఆయన నివాసంలో కలిశారు. ఈ సమావేశంలో బీజేపీలో చేరికపై చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల గువ్వల బాలరాజు భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్)కి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. వచ్చే 11వ తేదీన ఆయన అధికారికంగా బీజేపీ కండువా కప్పుకోనున్నారు.
Next Story