Hyderabad: హైదరాబాద్ కోఠిలో కాల్పుల కలకలం: ఏటీఎం వద్ద నగదు డిపాజిట్ చేస్తున్న వ్యక్తిపై అటాక్.. కాలిలోకి దూసుకెళ్లిన బుల్లెట్!
Gunfire in Koti, Hyderabad: హైదరాబాద్ కోఠిలో కాల్పుల కలకలం. ఏటీఎం వద్ద నగదు డిపాజిట్ చేస్తున్న రషీద్ అనే వ్యక్తిపై దుండగులు కాల్పులు జరిపి నగదుతో పరారయ్యారు. సుల్తాన్బజార్ పోలీసుల దర్యాప్తు ముమ్మరం.
Gunfire in Koti, Hyderabad: నగర నడిబొడ్డున ఉన్న కోఠి ప్రాంతంలో శనివారం ఉదయం దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఎస్బీఐ (SBI) ప్రధాన కార్యాలయం సమీపంలోని ఏటీఎం వద్ద నగదు డిపాజిట్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దుండగులు కాల్పులు జరిపి, నగదు ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది.
అసలేం జరిగిందంటే? పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. రషీద్ అనే వ్యక్తి శనివారం ఉదయం 7 గంటల సమయంలో కోఠి హెడ్ ఆఫీస్ వెలుపల ఉన్న ఏటీఎంలో నగదు డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చారు. అయితే, అప్పటికే అతనిపై నిఘా ఉంచిన దుండగులు అతడిని వెంబడించారు. నగదు సంచిని లాక్కునే ప్రయత్నంలో రషీద్ వారిని ప్రతిఘటించారు. ఈ పెనుగులాటలో దుండగులు తమ వద్ద ఉన్న తుపాకీతో రషీద్పై కాల్పులు జరిపారు.
పరారీలో నిందితులు: దుండగులు జరిపిన కాల్పుల్లో ఒక బుల్లెట్ రషీద్ కాలిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆయన తీవ్ర రక్తస్రావంతో కింద పడిపోగానే, నిందితులు నగదుతో కూడిన బ్యాగును తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. స్థానికులు వెంటనే రషీద్ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు శస్త్రచికిత్స జరుగుతోందని, ప్రాణాపాయం లేదని వైద్యులు తెలిపారు.
పోలీసుల వేట ప్రారంభం: ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న సుల్తాన్బజార్ పోలీసులు, క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో వేలిముద్రలు మరియు ఇతర ఆధారాలను సేకరించారు.
సిసిటివి ఫుటేజ్: ఏటీఎం మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ కెమెరాలను పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితులు ఏ మార్గంలో పరారయ్యారో గుర్తించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ప్రత్యేక బృందాలు: నిందితులను పట్టుకునేందుకు ఉన్నతాధికారులు మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.
నగరంలో పట్టపగలు, రద్దీగా ఉండే ప్రాంతంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడంతో భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.