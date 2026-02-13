  • Menu
Gummadidala Municipal Results 2026: గుమ్మడిదలలో గులాబీ జెండా రెపరెపలు: 15 వార్డుల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ విక్టరీ.. కాంగ్రెస్‌కు షాక్!

Highlights

Gummadidala Municipal Results 2026: సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గుమ్మడిదల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ (BRS) పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది.

Gummadidala Municipal Results 2026: సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గుమ్మడిదల మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ (BRS) పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించింది. ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఈ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు గులాబీ పార్టీకే పట్టం కట్టారు. మొత్తం 22 వార్డులకు గాను మెజారిటీ స్థానాలను గెలుచుకుని మున్సిపల్ పీఠాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ సుస్థిరం చేసుకుంది.

పార్టీల వారీగా ఫలితాల సరళి:

మున్సిపాలిటీలోని మొత్తం 22 వార్డుల తుది ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:

బీఆర్‌ఎస్‌: 15 వార్డులు

కాంగ్రెస్: 04 వార్డులు

బీజేపీ: 02 వార్డులు

ఇతరులు (ఇండిపెండెంట్): 01 వార్డు

సంగారెడ్డి జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి గట్టి పోటీ ఇచ్చిన బీఆర్‌ఎస్‌, గుమ్మడిదలలో మాత్రం ఏకపక్ష విజయాన్ని అందుకుంది. 15 స్థానాల్లో గెలుపొందడంతో మున్సిపల్ చైర్మన్ పీఠం గులాబీ పార్టీ పరం కావడం ఖాయమైంది. అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 4 స్థానాలకే పరిమితం కాగా, బీజేపీ రెండు చోట్ల విజయం సాధించింది. ఈ విజయంతో గుమ్మడిదల పట్టణంలో బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు భారీ ఎత్తున విజయోత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి.

