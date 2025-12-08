Jishnu Dev Varma: రేవంత్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ అభివృద్ధిలో దూసుకెళ్తోంది
Jishnu Dev Varma: భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రారంభమైన 'తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్-2025'ను ప్రారంభించడం పట్ల తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాష్ట్ర అభివృద్ధి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.
గవర్నర్ ప్రసంగంలోని ముఖ్యాంశాలు:
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో వేగంగా దూసుకెళ్తోంది అని గవర్నర్ అన్నారు. 2047 నాటికి భారతదేశం నిర్దేశించిన 'వికసిత్ భారత్' లక్ష్యంలో భాగంగా, తెలంగాణ 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదిగే దిశగా ప్రయాణిస్తోందని గవర్నర్ ప్రస్తావించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువచ్చింది. ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తోంది, అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ముఖ్య ఉద్దేశం రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే అని గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ స్పష్టం చేశారు. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ ఈ సమ్మిట్ విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ, 'రైజింగ్ తెలంగాణ' భారతదేశ భవిష్యత్తులో ఒక భాగమవుతుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.