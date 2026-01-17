Amrit Bharat Trains: తెలంగాణ ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. మరో రెండు అమృత్ భారత్ ట్రైన్లు..!!

  • Menu
Amrit Bharat Trains: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త అందించింది. ఇప్పటికే మంచి స్పందన పొందుతున్న అమృత్ భారత్ రైళ్ల జాబితాలోకి హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మరో రెండు కొత్త రైళ్లను చేర్చింది. ప్రయాణికుల రద్దీ, దీర్ఘదూర ప్రయాణ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రైల్వే వర్గాలు తెలిపాయి.

కొత్తగా కేటాయించిన ఈ రెండు అమృత్ భారత్ రైళ్లు చర్లపల్లి – నాగర్‌కోయల్ మరియు నాంపల్లి – తిరువనంతపురం మార్గాల్లో నడవనున్నాయి. ఈ రైళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ దక్షిణ భారతంలోని ప్రధాన నగరాలను అనుసంధానించనున్నాయి. ముఖ్యంగా కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఇవి ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారనున్నాయి.

ఈ నెల 23వ తేదీన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ కొత్త రైళ్లను వర్చువల్ విధానంలో ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి ఒక అమృత్ భారత్ రైలు నడుస్తుండగా, ఇప్పుడు ఈ రెండు కొత్త రైళ్లతో కలిపి మొత్తం సంఖ్య మూడుకు చేరనుంది. దీంతో హైదరాబాద్ అమృత్ భారత్ నెట్‌వర్క్‌లో కీలక కేంద్రంగా మారుతోంది.

అమృత్ భారత్ రైళ్లు సాధారణ ప్రయాణికులకు అందుబాటు ధరల్లో మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా రూపొందించబడ్డాయి. ఆధునిక కోచ్‌లు, మెరుగైన సీటింగ్, శుభ్రమైన మరుగుదొడ్లు, భద్రతకు అధిక ప్రాధాన్యం వంటి సౌకర్యాలు ఇందులో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, వలస కార్మికులకు ఇవి ఆర్థికంగా ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి.

హైదరాబాద్ నుంచి దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ప్రయాణించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, ఈ కొత్త రైళ్లు ప్రయాణికుల భారం తగ్గించడమే కాకుండా, వేగవంతమైన మరియు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి దోహదపడనున్నాయి. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తెలుగు ప్రయాణికులకు నిజంగా ఊరటనిచ్చే అంశంగా భావించవచ్చు.

