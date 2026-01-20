GHMC Update: శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్లేవారికి గుడ్ న్యూస్.. రూ. 345 కోట్లతో భారీ ఫ్లైఓవర్!
హైదరాబాద్ నుండి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వరకు సిగ్నల్ లేని ప్రయాణం కోసం GHMC ₹345 కోట్లతో 6 లైన్ల ఫ్లైఓవర్ నిర్మిస్తోంది. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ తగ్గి ప్రయాణ సమయం ఆదా అవుతుంది.
శంషాబాద్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ కష్టాలను తొలగించి, రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రయాణాన్ని మరింత సురక్షితం మరియు సులభతరం చేసేందుకు GHMC (జీహెచ్ఎంసీ) మరో కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేస్తోంది.
దాదాపు ₹345 కోట్ల వ్యయంతో రూపొందించిన ఈ 'హెచ్-సిటీ' (హైదరాబాద్ సిటీ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్) ప్రతిపాదన ద్వారా సికింద్రాబాద్, ఉప్పల్ లేదా ఎల్బీ నగర్ నుండి వచ్చే వాహనాలకు సిగ్నల్ లేని ప్రయాణాన్ని అందించేలా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు.
కీలక జంక్షన్ల ద్వారా సిగ్నల్ రహిత ప్రయాణం
ప్రతిపాదిత ఆరు వరుసల ఎలివేటెడ్ కారిడార్ మైలార్దేవ్పల్లి, శంషాబాద్ రోడ్ మరియు కాటేదాన్ జంక్షన్ల వద్ద ట్రాఫిక్ ఆగకుండా నిరంతరాయంగా సాగేలా చూస్తుంది. షాద్నగర్, మహబూబ్నగర్, అత్తాపూర్ మరియు మెహిదీపట్నం వైపు వెళ్లే వారికి ఈ ఫ్లైఓవర్లు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అత్యధిక రద్దీ ఉండే ఈ మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. కాటేదాన్ జంక్షన్ వద్ద వాహనాల రాకపోకలను సులభతరం చేసేందుకు మూడు వరుసల డౌన్ ర్యాంప్ను కూడా నిర్మించనున్నారు.
అమలు కాలపరిమితి మరియు పరిధి
ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇప్పటికే టెండర్లు జారీ అయ్యాయి. ఎంపికైన ఏజెన్సీ సర్వేలు, డిజైనింగ్, డ్రాయింగ్ మరియు నిర్మాణ పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పనులు ప్రారంభమైన తర్వాత, రెండేళ్ల కాలపరిమితిలో దీనిని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులో ఫ్లైఓవర్తో పాటు యుటిలిటీ షిఫ్టింగ్ (పైపులైన్లు, కేబుల్స్ మార్పు), పాదచారుల ఫుట్పాత్లు, ల్యాండ్స్కేపింగ్, రోడ్డు సంకేతాలు, లైటింగ్ వ్యవస్థ మరియు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
మెట్రో లైన్తో అనుసంధానం
విమానాశ్రయానికి వెళ్లే మెట్రో లైన్కు సమాంతరంగా ఈ ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణం సాగనుంది. మెట్రో రైలు మార్గం ఎలివేటెడ్ రోడ్బెడ్పై ఉంటుంది. ఒకే మార్గంలో రోడ్డు మరియు రైలు వ్యవస్థలను నిర్మించే ఈ నూతన ప్రణాళిక ద్వారా నగర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గడమే కాకుండా, స్థానిక ప్రాంతాలకు మరియు విమానాశ్రయానికి మెరుగైన కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది.
ప్రస్తుతం టి.కె.ఆర్ కాలేజీ జంక్షన్, గాయత్రీ నగర్ జంక్షన్ మరియు మంద మల్లమ్మ జంక్షన్ల వద్ద ఆరు వరుసల ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవి పూర్తయితే, హైదరాబాద్ తూర్పు మరియు దక్షిణ ప్రాంతాల నుండి విమానాశ్రయానికి ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గి, ప్రయాణం సురక్షితంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.