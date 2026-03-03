  • Menu
Balka Suman: బాల్క సుమన్‌కు బెయిల్ మంజూరు..

Balka Suman: బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ దాదాపు 15 రోజుల జైలు జీవితం తర్వాత రేపు విడుదల కానున్నారు.

Balka Suman: బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ దాదాపు 15 రోజుల జైలు జీవితం తర్వాత రేపు విడుదల కానున్నారు. మంగళవారం మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. గత నెలలో అరెస్ట్ అయిన సుమన్, వరుసగా అన్ని కేసుల్లోనూ బెయిల్ పొందడంతో ఆయన మద్దతుదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ రోజున చెన్నూర్ లోని అంబేద్కర్ చౌక్ వద్ద బాల్క సుమన్ తన అనుచరులతో కలిసి ధర్నా చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో నిబంధనలు ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలతో పోలీసులు ఆయనపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ కేసులో నేడు ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న జూనియర్ సివిల్ జడ్జి, సుమన్‌కు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు.

బాల్క సుమన్‌పై నమోదైన ఇతర కేసుల్లోనూ ఆయనకు ఊరట లభించింది. నిన్ననే (సోమవారం) మరో రెండు కేసుల్లో మంచిర్యాల జిల్లా కోర్టు ఆయనకు బెయిల్ ఇచ్చింది. చెన్నూర్ కోర్టులో కూడా బెయిల్ రావడంతో, ప్రస్తుతం ఆయనపై ఉన్న ప్రధాన కేసులన్నింటిలో న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలిగాయి.

గత నెల ఫిబ్రవరి 18న పోలీసులు బాల్క సుమన్‌ను అరెస్ట్ చేసి ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైలుకు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం బెయిల్ పత్రాలు జైలు అధికారులకు చేరగానే, బుధవారం ఉదయం ఆయన జైలు నుంచి విడుదల కానున్నారు. సుమన్ విడుదల నేపథ్యంలో ఆదిలాబాద్ జైలు వద్ద మరియు చెన్నూర్ నియోజకవర్గంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు భారీ స్వాగత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.

