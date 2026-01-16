Jogu Ramanna: మాజీ మంత్రి జోగు రామన్న హౌస్ అరెస్ట్..!
Jogu Ramanna: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి.
Jogu Ramanna: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా వేడెక్కాయి. భారత రాష్ట్ర సమితి (BRS) సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జోగు రామన్నను పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జిల్లా పర్యటన నేపథ్యంలో, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సీఎం పర్యటనకు అడ్డంకులు సృష్టిస్తామన్న హెచ్చరికతో..
తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల నగారా త్వరలో మోగనున్న తరుణంలో, కాంగ్రెస్ పార్టీ తన గెలుపు వ్యూహాలకు పదును పెడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహించి, ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. అయితే, సీఎం పర్యటనను అడ్డుకుంటామని జోగు రామన్న ముందే ప్రకటించడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.
భారీగా మోహరించిన బలగాలు
జోగు రామన్న పిలుపుతో నిరసనలు ఉధృతమయ్యే అవకాశం ఉందని భావించిన పోలీసులు, తెల్లవారుజామునే ఆయన నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఇంటి బయట భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించి, ఆయనను బయటకు రాకుండా అడ్డుకున్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను నిలదీసే హక్కు తమకు ఉందని, అరెస్టులతో గొంతు నొక్కలేరని ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ముంగిట అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య సాగుతున్న ఈ పోరు జిల్లాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. సీఎం సభ ముగిసే వరకు జోగు రామన్నను గృహ నిర్బంధంలోనే ఉంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.