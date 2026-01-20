Telangana History: దేశంలోనే తొలిసారి.. వరుసగా 8 నెలల పాటు తెలంగాణలో తగ్గిన ఆహార ధరలు!
గత 8 నెలలుగా నెగటివ్ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ను నమోదు చేసి తెలంగాణ చరిత్ర సృష్టించింది. నిపుణులు దీని వెనుక గల కారణాలు, ఆర్థిక ప్రభావాలను విశ్లేషిస్తున్నారు.
భారత ఆర్థిక రంగంలో తెలంగాణ ఒక అరుదైన మైలురాయిని చేరుకుంది. దేశంలోనే వరుసగా ఆహార ధరల తగ్గుదలను నమోదు చేసిన ఏకైక రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి డిసెంబర్ 2025 చివరి వరకు, అంటే వరుసగా ఎనిమిది నెలల పాటు రాష్ట్రంలో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ప్రతికూలంగా (నెగటివ్) కొనసాగింది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అప్పుడప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు కనిపించినా, తెలంగాణలో ఉన్నంత సుదీర్ఘకాలం మరెక్కడా కొనసాగలేదు.
డిసెంబర్ 2026 నాటికి అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 2025లో తెలంగాణలో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం కేవలం 0.7 శాతంగా నమోదైంది. ఇది ఆల్-టైమ్ లో (అత్యల్పం) కావడం గమనార్హం.
ఆహార ధరలు తగ్గడానికి కారణాలేమిటి?
ఆర్థిక నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. వినియోగదారుల కొనుగోలు శక్తి తగ్గడం, మార్కెట్లో ఆహార సరఫరా అధికంగా ఉండటం మరియు డిమాండ్ బలహీనపడటం వంటివి ఈ ధరల తగ్గుదలకు ప్రధాన కారణాలు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ రాజా సేతు దురై దీనిపై స్పందిస్తూ, "పైకి చూస్తే ఆహార ధరలు తగ్గడం మంచిదే అనిపించినా, ఇది మార్కెట్లో డిమాండ్ పడిపోవడానికి ఒక సూచిక" అని తెలిపారు.
ధరల తగ్గుదల: శుభసూచకమా? హెచ్చరికనా?
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణారెడ్డి చిట్టెడి కూడా ఇవే ఆందోళనలను వ్యక్తం చేశారు. ఆహార ధరలలో ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం (Deflation) అంటే ప్రజల వద్ద ఆహారాన్ని కొనేంత డబ్బు లేకపోవడం లేదా వస్తువుల నిల్వలు పెరిగిపోవడం అని అర్థం. "వినియోగదారులు ఆహారాన్ని కొనలేకపోయినా, లేదా ఉత్పత్తిదారులు తమ సరుకును అమ్ముకోలేకపోయినా అది ఆర్థిక వ్యవస్థకు మంచిది కాదు. ఈ పరిస్థితిపై తక్షణ చర్యలు అవసరం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిక
రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణంలో కీలక పాత్ర పోషించే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం రాష్ట్రాల వారీగా మారుతూ వస్తోంది. ఎకోరాప్ (Ecorap) నివేదిక ప్రకారం, డిసెంబర్ 2025 నాటికి 22 ప్రధాన రాష్ట్రాలలో కేవలం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఆహార ద్రవ్యోల్బణం పాజిటివ్గా ఉంది. కేరళ (6.25%) అత్యధిక ధరల పెరుగుదలతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాత గోవా (4%), కర్ణాటక (0.4%), తమిళనాడు (0.2%) ఉన్నాయి. కేరళ, గోవాలు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం పొడవునా అత్యధిక ధరలను నమోదు చేస్తున్నాయి.
మరోవైపు, ఉత్తరప్రదేశ్ అత్యల్ప ఆహార ద్రవ్యోల్బణాన్ని నమోదు చేయగా, ఒడిశా మరియు మధ్యప్రదేశ్ ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
జీవన వ్యయం ఇంకా భారమే
ఆహార ధరలు తగ్గినప్పటికీ, మొత్తం జీవన వ్యయం మాత్రం తగ్గలేదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సేవల రంగాలు, విలాస వస్తువులు మరియు ఆహారేతర నిత్యావసరాల ధరలు యథాతథంగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఆహార పదార్థాలపై మిగిలిన డబ్బు ఇతర ఖర్చులకు సరిపోతోంది, ఫలితంగా సామాన్య కుటుంబాలకు పెద్దగా ఆర్థిక వెసులుబాటు లభించడం లేదు.
తెలంగాణలో ఆహార ధరల తగ్గుదల ఒక అసాధారణ విజయమే అయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు వినియోగదారుల సంక్షేమం కోసం ఆదాయ పెరుగుదల మరియు డిమాండ్ పెంపుదల అవసరమని ఆర్థికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.