Flight Journey: బస్సుల్లా విమానంలోనూ టికెట్ అవసరం లేదనుకున్నారు.. శంషాబాద్లో కుటుంబానికి చేదు అనుభవం..!
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో చేదు అనుభవం. చిన్నారికి టికెట్ లేదని విమానం నుండి దించేసిన సిబ్బంది. అసలు విమాన ప్రయాణంలో పిల్లల టికెట్ నిబంధనలు ఏంటి? బోర్డింగ్ రూల్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Flight Journey: విమాన ప్రయాణం అంటే అందరికీ ఒక తీపి జ్ఞాపకం. కానీ, సరైన అవగాహన లేకపోతే ఆ ప్రయాణం కాస్త చేదు అనుభవంగా మిగిలిపోతుంది. తాజాగా శంషాబాద్ (RGIA) విమానాశ్రయంలో జరిగిన ఒక ఘటన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. రైలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో ఉన్నట్లుగా విమానాల్లో పిల్లల టికెట్ నిబంధనలు సరళంగా ఉండవని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.
అసలేం జరిగింది?
హైదరాబాద్ నుండి పాట్నాకు వెళ్లేందుకు ఒక కుటుంబం శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది. ఆ కుటుంబంలో ఒక తల్లీకొడుకుతో పాటు రెండున్నరేళ్ల చిన్నారి ఉంది. సాధారణంగా బస్సుల్లో లేదా రైళ్లలో ఐదేళ్ల లోపు పిల్లలకు టికెట్ అవసరం లేదని భావించిన ఆ కుటుంబం, చిన్నారికి టికెట్ తీసుకోకుండానే విమానం ఎక్కారు. లోపల ఖాళీగా ఉన్న పక్క సీటులో బాబును కూర్చోబెట్టారు.
అయితే, ఆ సీటు రిజర్వ్ చేసుకున్న వ్యక్తి రావడంతో వివాదం మొదలైంది. ఎయిర్ హోస్టెస్ తనిఖీ చేయగా బాబుకు టికెట్ లేదని తేలింది. నిబంధనల ప్రకారం రెండేళ్లు దాటిన పిల్లలకు పూర్తి టికెట్ ఉండాలని సిబ్బంది స్పష్టం చేశారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆ కుటుంబాన్ని విమానం నుండి దించేసి పోలీసులకు అప్పగించారు. వారు అమాయకత్వంతోనే ఇలా చేశారని భావించి పోలీసులు కేసు లేకుండా వదిలేసినప్పటికీ, వారి ప్రయాణం ఆగిపోవడంతో పాటు ఆర్థికంగా నష్టపోయారు.
పిల్లల ప్రయాణం - విమాన నిబంధనలు ఇవే:
విమాన ప్రయాణంలో వయస్సును బట్టి టికెట్ కేటగిరీలు మారుతుంటాయి:
రెండేళ్ల లోపు (Infants): వీరిని ఇన్ఫాంట్గా పరిగణిస్తారు. వీరికి విడిగా సీటు ఉండదు, తల్లిదండ్రుల ఒడిలోనే కూర్చోవాలి. కేవలం నామమాత్రపు పన్నులు మాత్రమే చెల్లించాలి.
రెండేళ్లు దాటితే (Child): బాబు లేదా పాపకు రెండేళ్లు నిండితే కచ్చితంగా విడిగా సీటు తీసుకోవాలి. వీరి టికెట్ ధర దాదాపు పెద్దలతో సమానంగానే ఉంటుంది.
మొదటిసారి ప్రయాణం చేసేవారు గమనించాల్సినవి:
సమయం: దేశీయ ప్రయాణాలైతే కనీసం 2 గంటల ముందు, అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలైతే 3 నుండి 4 గంటల ముందు ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకోవాలి.
గుర్తింపు కార్డు: ఆధార్ లేదా పాస్పోర్ట్ వెంట ఉంచుకుని బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకోవాలి.
లగేజీ: పెద్ద బ్యాగులను కౌంటర్లో ఇచ్చేయాలి. హ్యాండ్ బ్యాగులో పదునైన వస్తువులు, లిక్విడ్స్ లేదా బ్యాటరీలు ఉంచకూడదు.
సెక్యూరిటీ చెక్: బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు ఉంటాయి. ఇవి పూర్తయ్యాక మాత్రమే గేట్ వద్దకు చేరుకుంటారు.
ముగింపు: విమాన నిబంధనల పట్ల అవగాహన లేకపోతే ఇలాంటి ఇబ్బందులు తప్పవు. తెలియని విషయాలను విమానాశ్రయ సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకోవడం ఉత్తమం.