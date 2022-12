నాంపల్లిలోని ఎలక్ట్రానిక్ గోడౌన్‌లో అగ్నిప్రమాదం

Nampally: నాంపల్లిలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. రిఫ్రిజిరేటర్లు, టీవీలున్న గోడౌన్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఎలక్ట్రానిక్‌ గోడౌన్‌లో మంటలు చెలరేగడంతో భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ఎలక్ట్రానిక్ గోడౌన్ పరిసరాల్లో భారీగా పొగ అలుముకుంది. దీంతో పరిసర వాసులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.