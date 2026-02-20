  • Menu
Hyderabad: ఎల్బీనగర్ చట్నీస్ హోటల్‌లో భారీ పేలుడు..!

Highlights

Hyderabad: ఎల్బీనగర్ పరిధిలోని ప్రముఖ ఫుడ్ జాయింట్ 'చట్నీస్' హోటల్‌లో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడంతో కలకలం రేగింది.

Hyderabad: ఎల్బీనగర్ పరిధిలోని ప్రముఖ ఫుడ్ జాయింట్ 'చట్నీస్' హోటల్‌లో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించడంతో కలకలం రేగింది. ఈ ప్రమాదంలో హోటల్ సిబ్బంది ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. పేలుడు ధాటికి భయాందోళనలకు గురైన కస్టమర్లు ప్రాణభయంతో హోటల్ నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు.

అసలేం జరిగింది?:

పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. హోటల్ కిచెన్‌లో ఇడ్లీలను ఉడికించే 'ఇడ్లీ స్టీమర్' (Idli Steamer) ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. అధిక వేడి (Overheating) కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. పేలుడు ధాటికి కిచెన్ పరిసరాల్లో ఉన్న ముగ్గురు సిబ్బందికి ఒళ్లంతా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే గమనించిన తోటి సిబ్బంది, క్షతగాత్రులను హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారి పరిస్థితి నిలకడగానే ఉన్నట్లు సమాచారం.

రంగంలోకి పోలీసులు:

సమాచారం అందుకున్న ఎల్బీనగర్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని హోటల్‌ను పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను తెలుసుకోవడానికి క్లూస్ టీమ్‌ను కూడా రప్పించారు. కిచెన్ సామాగ్రి నిర్వహణలో లోపాలు ఉన్నాయా లేదా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రద్దీగా ఉండే సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని, కస్టమర్లెవరికీ గాయాలు కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

