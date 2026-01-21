Ethnic Fest 2026: హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జనవరి 31న భారీ సాంస్కృతిక వేడుక.. పూర్తి వివరాలు మరియు సమయాలు ఇవే
జనవరి 31న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో 'ఎత్నిక్ ఫెస్ట్ 2026'. ఎత్నిక్ రన్, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, ఆటలు, షాపింగ్ మరియు సంగీతంతో భారతీయ వారసత్వ వేడుకలను ఆస్వాదించండి.
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభమై కొన్ని రోజులే కావస్తున్నా, అప్పుడప్పుడే హైదరాబాద్ పండుగ వాతావరణంలోకి వెళ్లిపోయింది. ఆధునిక మరియు సాంప్రదాయ జీవనశైలుల అద్భుత సమ్మేళనమైన ఈ నగరం, ప్రజలను ఏకం చేసే ఒక అద్భుతమైన సాంస్కృతిక వేడుకకు ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతోంది. ఆ తేదీని అస్సలు మర్చిపోకండి—ఎత్నిక్ ఫెస్ట్ 2026 భాగ్యనగరాన్ని వారసత్వ సంపద, ఆనందం మరియు ఐక్యతల వేదికగా మార్చబోతోంది.
'గిగ్గిల్మగ్ ఈవెంట్స్' ఆధ్వర్యంలో జనవరి 31న మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఈ వేడుక జరగనుంది. భారతదేశ నిత్యనూతన ఆచారాలను ఒకేచోట అనుభవించేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించారు.
సంస్కృతి జీవం పోసుకునే పండుగ
రంగులు మరియు వినోదాల కలయికగా సాగే 'ఎత్నిక్ ఫెస్ట్ 2026', హైదరాబాద్ వాసులను తమ బిజీ జీవితం నుండి విరామం తీసుకుని సంస్కృతి, సంగీతం మరియు సమాజంతో మమేకం కావాలని ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ రాత్రికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 'ఎత్నిక్ రన్' నిలుస్తుంది. ఇందులో పాల్గొనేవారు తమ సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించి ఉత్సాహంగా పరుగెత్తుతారు. అందమైన చీరలు, కుర్తాలు, లెహంగాలు మరియు ధోతీలు ధరించి పరుగెత్తే దృశ్యం, ఫిట్నెస్ను ఒక ఆహ్లాదకరమైన సాంస్కృతిక వేడుకగా మారుస్తుంది.
సందర్శకులకు ఏం లభిస్తుంది?
ఈ వేడుక కేవలం పరుగుతోనే ముగిసిపోదు; వేదిక మొత్తం ఒక లైవ్ కార్నివాల్లా ఉంటుంది. 'ఏన్షియంట్ లివింగ్' ఏర్పాటు చేసే ఏన్షియంట్ ప్లే జోన్, పెద్దలకు వారి బాల్య జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేయగా, పిల్లలకు భారతీయ పురాతన ఆటల గురించి తెలియజేస్తుంది. వేదిక అంతటా ఏర్పాటు చేసిన ఎత్నిక్ థీమ్ ఫోటో బూత్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫోటోలకు పర్ఫెక్ట్ లొకేషన్లుగా నిలుస్తాయి.
షాపింగ్ ప్రియుల కోసం చేనేత వస్త్రాలు, ఆభరణాలు మరియు కళాఖండాల స్టాల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. కళాత్మకంగా రూపొందించిన 'విష్ వెల్' ప్రాచీన కాలపు సానుకూల భావాలను కలిగిస్తూ ఈ పండుగకు అదనపు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది.
సంగీతం, నృత్యం మరియు పండుగ ఉత్సాహం
చీకటి పడుతున్న కొద్దీ, ప్రత్యక్ష సంగీతం మరియు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో వేడుక జోరు పెరుగుతుంది. జానపద నృత్యాలు, డ్రమ్ బీట్స్ మరియు అద్భుతమైన కథా ప్రదర్శనలు సందర్శకులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ప్రతి ప్రదర్శన భారతదేశ గొప్ప సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మరియు ప్రజల ఐక్యతను చాటిచెప్పేలా ఉంటుంది.
ఇది కేవలం పండుగ మాత్రమే కాదు, ఒక సాంస్కృతిక ఉద్యమం
ఎత్నిక్ ఫెస్ట్ 2026 అనేది కేవలం ఒక కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు—ఇది మన వ్యక్తిత్వం, ఐక్యత మరియు గర్వానికి నిదర్శనం. ఈ జనవరిలో హైదరాబాద్ నగరం పండుగను చూస్తూ కూర్చోదు; స్వయంగా ముస్తాబై బయటకు వచ్చి తన సంస్కృతిని రంగురంగులగా చాటి చెబుతుంది.