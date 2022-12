ED Notice: డ్రగ్స్ కేసులో హీరోయిన్ రకుల్‏కు, ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు..

X ED Notice: డ్రగ్స్ కేసులో హీరోయిన్ రకుల్‏కు, ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు.. Highlights ED Notice: డ్రగ్స్ కేసులో హీరోయిన్ రకుల్‏కు, ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు..

ED Notice: టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్‏కు, ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. డ్రగ్స్‌ కేసులో ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఈ నెల 19న విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసుల్లో స్పష్టం చేసింది ఈడీ. గతేడాది బెంగళూరులో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుబడ్డాయి. ఈ కేసును సవాల్‌గా తీసుకున్న బెంగళూరు పోలీసులు నైజీరియన్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. నైజీరియన్‌ అరెస్ట్‌తో ఈ కేసుకు సంబంధించిన పలు లింకులు బయటపడ్డాయి. పెద్ద మొత్తంలో నగదు బదిలీ జరిగినట్లు తేలిన క్రమంలో ఈ కేసులో విచారణ చేపడుతోంది. మరోవైపు, టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కు కూడా ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో ఈ నోటీసులు పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే డ్రగ్స్ కేసులో గతంలో రకుల్ సహా పలువురు టాలీవుడ్ నటీనటులను విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం మరోసారి మిగితా వారిని కూడా ఈడీ విచారించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.