Drugs Racket Busted: హైదరాబాద్ రాయదుర్గంలో హాస్టల్లో ఉంటూ డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న ముఠా.. ఐదుగురు అరెస్ట్..
Drugs Racket Busted at PG Hostel in Raidurgam: నగరంలోని ఐటీ హబ్గా పేరున్న రాయదుర్గం పరిధిలో డ్రగ్స్ కలకలం రేగింది. విద్యార్థులు, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగులు నివసించే ఒక పీజీ హాస్టల్ను వేదికగా చేసుకుని డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న ముఠాను సైబరాబాద్ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని **'లివింగ్ గార్నెట్ పీజీ హాస్టల్'**లో కొందరు యువకులు రహస్యంగా డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీంతో మాధాపూర్ ఎస్ఓటీ (SOT) పోలీసులు సదరు హాస్టల్పై మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఈ సోదాల్లో డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న ఐదుగురు సభ్యుల ముఠాను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.
భారీగా డ్రగ్స్ స్వాధీనం
నిందితుల నుంచి పోలీసులు ప్రమాదకరమైన మత్తు పదార్థాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 12 గ్రాముల MDMA (సింథటిక్ డ్రగ్), 7 గ్రాముల OG గంజా (ఖరీదైన రకం), 60,000 రూపాయల నగదు, నిందితులు వినియోగిస్తున్న మొబైల్ ఫోన్లను కూడా పోలీసులు సీజ్ చేశారు.
నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు వారిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ డ్రగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఈ ముఠా వెనుక ఉన్న ప్రధాన సూత్రధారులు ఎవరు? కేవలం హాస్టల్ వాసులకే విక్రయిస్తున్నారా లేక బయటి వ్యక్తులకు కూడా సరఫరా చేస్తున్నారా? అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ వేగవంతం చేశారు.