Dharmapuri Municipal Results 2026: ధర్మపురిలో హస్తం జైత్రయాత్ర: వెల్లడైన 10 వార్డుల్లోనూ కాంగ్రెస్ విజయం.. క్లీన్ స్వీప్ దిశగా ‘హస్తం’!
Dharmapuri Municipal Results 2026: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ధర్మపురి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది.
Dharmapuri Municipal Results 2026: జగిత్యాల జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ధర్మపురి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శించింది. కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఏకపక్షంగా సాగిన ఈ ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు ప్రత్యర్థులకు చుక్కలు చూపించారు.
ఏకపక్షంగా ఫలితాలు:
ధర్మపురి మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 15 వార్డులు ఉండగా.. ఇప్పటి వరకు 10 వార్డుల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ 10 స్థానాల్లోనూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులే ఘనవిజయం సాధించి క్లీన్ స్వీప్ చేశారు.
మొత్తం వార్డులు: 15
వెల్లడైన ఫలితాలు: 10
కాంగ్రెస్ విజయం: 10
బీఆర్ఎస్/బీజేపీ: 0
ఇంకా 5 వార్డుల ఫలితాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికే మెజారిటీ మార్కును (8 సీట్లు) దాటేయడంతో ధర్మపురి మున్సిపల్ పీఠం కాంగ్రెస్ పరం కావడం ఖాయమైంది. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, స్థానిక నాయకత్వ బలం ఈ విజయానికి కారణమని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ధర్మపురి పురవీధుల్లో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రంగులు చల్లుకుంటూ భారీ ఎత్తున సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు.