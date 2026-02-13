  • Menu
Devarakadra Municipal Election Results 2026: దేవరకద్రలో ‘హంగ్’ ఉత్కంఠ: మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు అడుగు దూరంలో కాంగ్రెస్.. పీఠం దక్కేది ఎవరికి?

Highlights

Devarakadra Municipal Election Results 2026: మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

Devarakadra Municipal Election Results 2026: మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయంగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏ పార్టీకి కూడా మున్సిపల్ పీఠాన్ని దక్కించుకోవడానికి కావాల్సిన స్పష్టమైన మెజారిటీ (మ్యాజిక్ ఫిగర్) దక్కలేదు. దీంతో కింగ్ మేకర్లుగా మారిన స్వతంత్రులు మరియు బీజేపీ అభ్యర్థి మద్దతు ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది.

బలాబలాలు ఇలా ఉన్నాయి:

మొత్తం 12 వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఫలితాల సరళి ఇలా ఉంది:

కాంగ్రెస్: 06 వార్డులు

బీఆర్ఎస్: 04 వార్డులు

బీజేపీ: 01 వార్డు

ఇతరులు (ఇండిపెండెంట్): 01 వార్డు

మొత్తం 12 స్థానాల్లో మున్సిపల్ పీఠాన్ని అధిరోహించడానికి 7 స్థానాలు అవసరం కాగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 స్థానాలతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు కేవలం ఒక్క సీటు దూరంలో కాంగ్రెస్ నిలవగా.. బీఆర్ఎస్ 4 స్థానాలతో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ గెలిచిన బీజేపీ అభ్యర్థి లేదా స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఎవరికి మద్దతు ఇస్తారనే దానిపైనే దేవరకద్ర మున్సిపల్ చైర్మన్ ఎంపిక ఆధారపడి ఉంది. రాజకీయ చదరంగంలో పైచేయి సాధించేందుకు ఇరు ప్రధాన పార్టీలు పావులు కదుపుతున్నాయి.

