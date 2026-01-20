  • Menu
New Scheme: కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం..ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.14 వేలు.!!

Highlights

New Scheme: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యుత్ రంగంలో ఒక సరికొత్త దిశగా అడుగులు వేస్తూ, ప్రజలను కేవలం విద్యుత్ వినియోగదారులుగా మాత్రమే కాకుండా స్వయంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో ‘సోలార్ మోడల్ విలేజ్’ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమానికి ఖమ్మం జిల్లా మధిర నియోజకవర్గంలోని రావినూతల గ్రామంలో డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధికారికంగా శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ పథకం అమలుతో ప్రతి ఇల్లు ఒక చిన్న విద్యుత్ కేంద్రంగా మారి, కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భరోసా అందించనుంది.

ఈ పథకంలో ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇళ్లపై ఏర్పాటు చేసే సోలార్ ప్యానళ్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తును ముందుగా కుటుంబ అవసరాలకు వినియోగించుకోవచ్చు. అవసరానికి మించి మిగిలిన విద్యుత్తును ప్రభుత్వ విద్యుత్ సంస్థలకు విక్రయించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఒక సాధారణ కుటుంబం ఏడాదికి తమ వినియోగానికి మించి సుమారు 1,086 యూనిట్ల అదనపు విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదని అంచనా. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన యూనిట్‌కు రూ. 2.57 ధర ప్రకారం, ఈ విద్యుత్తును విక్రయించడం ద్వారా ఒక కుటుంబానికి సంవత్సరానికి సుమారు రూ. 4,000 నుంచి రూ. 5,000 వరకు నేరుగా ఆదాయం లభించనుంది.

అదేవిధంగా, సోలార్ విద్యుత్తు వాడకం వల్ల నెలవారీ కరెంటు బిల్లులు పూర్తిగా తప్పుతాయి. దీని ద్వారా ఒక కుటుంబం ఏడాదికి సుమారు రూ. 14,000 వరకు అదనంగా ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఆదాయం మరియు పొదుపు రెండూ కలసి, కుటుంబాల ఆర్థిక స్థితి మరింత బలపడనుంది.

ఈ పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దశలవారీగా అమలు చేయనున్నారు. మొదటి విడతలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 81 గ్రామాలను ఎంపిక చేశారు. ఈ కార్యక్రమం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం రూ. 1,380 కోట్లను వెచ్చిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా బోనకల్లు మండలంలోని 22 గ్రామాలను పూర్తిస్థాయిలో సోలార్ గ్రామాలుగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. రావినూతల గ్రామానికి మాత్రమే రూ. 24 కోట్ల నిధులు కేటాయించారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ ప్రాజెక్టు వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది.

వ్యవసాయ రంగానికి కూడా ఈ పథకం ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారనుంది. రైతులు తమ పొలాల్లోని పంపుసెట్లకు సోలార్ ప్యానళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల పగటిపూట ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ఉచితంగా సోలార్ విద్యుత్ అందుతుంది. పంటలు లేని సమయంలో లేదా మోటార్లు ఉపయోగించని రోజుల్లో ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు అనుసంధానించి అదనపు ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, సోలార్ ప్యానళ్ల కింద ఏర్పాటు చేసే షెడ్లను పశువుల పాకగా లేదా వ్యవసాయ పరికరాలను నిల్వ చేసే గదిగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాలు, ఇతర ప్రభుత్వ భవనాలపై కూడా సోలార్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా పర్యావరణ కాలుష్యం కూడా తగ్గుతుంది. స్వచ్ఛ ఇంధన ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను దేశంలోనే ముందంజలో నిలబెట్టే దిశగా ఈ పథకం కీలక పాత్ర పోషించనుంది.

ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, సోలార్ విద్యుత్తు ద్వారా లభించే ఆదాయం మరియు పొదుపును పిల్లల విద్య, ఆరోగ్య అవసరాలు మరియు కుటుంబ అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. మొత్తంగా, ‘సోలార్ మోడల్ విలేజ్’ పథకం గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, తెలంగాణను స్వచ్ఛ ఇంధనంలో ఆదర్శ రాష్ట్రంగా నిలబెట్టే శక్తిని కలిగి ఉందని చెప్పవచ్చు.

