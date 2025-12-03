CPI Narayana: డిప్యూటీ సీఎం పదవికి పవన్ అనర్హుడు.. కేబినెట్ నుంచి తొలగించాలి
CPI Narayana: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర రాజకీయ దుమారానికి దారి తీశాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై సీపీఐ జాతీయ నేత నారాయణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ను తక్షణమే మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
కోనసీమ పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ మధ్య చిచ్చుపెట్టేలా ఉన్నాయని సీపీఐ నారాయణ మండిపడ్డారు. ఇటువంటి విభజనవాద వ్యాఖ్యలు చేసే వ్యక్తి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవికి పూర్తిగా అనర్హుడని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"పవన్ కళ్యాణ్ను డిప్యూటీ సీఎం పదవికి అనర్హుడు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య అనవసరమైన వైషమ్యాలను సృష్టిస్తున్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ను వెంటనే మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించాలి," అని నారాయణ డిమాండ్ చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలు రాష్ట్రాల మధ్య సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయని, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వంలో కీలక పదవిలో ఉండి ఇటువంటి కామెంట్లు చేయడం సరికాదని సీపీఐ నేత నారాయణ పేర్కొన్నారు. ఈ వివాదంపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించాలని, పవన్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు.