భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నాటుబాంబు కలకలం
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నాటుబాంబు కలకలం రేపింది. కొత్తగూడెం రైల్వే స్టేషన్లో నాటు బాంబు పేలడంతో ప్రయాణికులు ఉలిక్కిపడ్డారు. రైలు పట్టాల పక్కన బాంబు పడి ఉండగా.. ఓ కుక్క ఆ సంచిని కొరకడంతో పేలిపోయింది. ఘటనలో అక్కడికక్కడే కుక్క మృతి చెందింది. భారీ శబ్దం రావడంతో ప్రయాణికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు.. నాటుబాంబు పేలిన ప్రదేశాన్ని పరిశీలించారు. పట్టాలపై బాంబు ఎవరు పడేశారన్న దానిపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
