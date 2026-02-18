Rahul Raj: మెదక్ కలెక్టర్కు హైకోర్టు భారీ షాక్.. 6 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పు!
Rahul Raj: తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం (హైకోర్టు) ఒక ఐఏఎస్ అధికారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది.
Rahul Raj: తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం (హైకోర్టు) ఒక ఐఏఎస్ అధికారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటూ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. కోర్టు ఆదేశాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారనే ఆరోపణలపై మెదక్ జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్కు 6 నెలల జైలు శిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. శిక్షతో పాటు రూ. 2,000 జరిమానా కూడా విధించింది. ఉన్నత స్థాయి అధికారికి జైలు శిక్ష పడటం రాష్ట్ర అధికార వర్గాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది.
కేసు నేపథ్యం:
ఒక భూ వివాదానికి సంబంధించి బాధితురాలు గతంలో హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పిటిషన్ను విచారించిన న్యాయస్థానం, వివాదంలోని ఇరు పక్షాలకు నోటీసులు ఇచ్చి, క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ జరిపి సమస్యను పరిష్కరించాలని మెదక్ కలెక్టర్ను ఆదేశించింది. అయితే, కోర్టు విధించిన గడువు ముగిసినప్పటికీ కలెక్టర్ ఆ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. దీనిని 'కోర్టు ధిక్కరణ' (Contempt of Court) గా పరిగణించిన బాధితురాలు మళ్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
న్యాయస్థానం తీవ్ర వ్యాఖ్యలు:
ఈ పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన ధర్మాసనం కలెక్టర్ తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. "ఉన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పులను అమలు చేయకపోవడం అంటే న్యాయ వ్యవస్థను అవమానించడమే" అని జస్టిస్ ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వ అధికారులు కోర్టు ఉత్తర్వులను గౌరవించాల్సిందేనని స్పష్టం చేస్తూ జైలు శిక్షను ఖరారు చేశారు.
తదుపరి చర్యలు:
సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన ఈ తీర్పుపై కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ హైకోర్టులోని డివిజన్ బెంచ్కు అప్పీలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ అప్పీలు దాఖలయ్యే వరకు శిక్ష అమలుపై స్టే ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఒక జిల్లా కలెక్టర్కు ఇలాంటి తీర్పు వెలువడటం తెలంగాణ ఐఏఎస్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.