హైదరాబాద్ చేరుకున్న ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్‎రెడ్డి.. రాహుల్ పాదయాత్రలో పాల్గొంటారా..?

MP Komatireddy Venkat Reddy: క్లీన్‎చిట్ ఇచ్చే వరకు ఎవర్నీ కలవనని చెప్తున్న కోమటిరెడ్డి వెంకట్‎రెడ్డి

MP Komatireddy Venkat Reddy: కాంగ్రెస్ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకట్‎రెడ్డి ఆస్ట్రేలియా పర్యటన ముగించుకొని హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. అయితే ఆయన రాహుల్ పాదయాత్రలో పాల్గొంటారా..? లేదా? అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. సోదరుడికి సపోర్ట్‎గా ఇటీవల వెంకట్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే ఏఐసీసీ షోకాజ్ నోటీస్ జారీచేసింది. 10 రోజుల గడువు కూడా విగించింది. దాదాపు అది కూడా ముగియనుంది. అయితే కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మాత్రం క్లీన్‎చిట్ ఇచ్చే వరకు ఎవర్నీ కలవనని చెప్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.