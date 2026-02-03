Community Pure Water Fundraiser 2026: అట్టహాసంగా ‘కమ్యూనిటీ ప్యూర్ వాటర్’ ఫండ్రైజర్.. సామాజిక బాధ్యతలో భాగమైన సెలబ్రిటీలు!
గ్రామీణ భారతదేశంలో ప్రజారోగ్యానికి పునాది అయిన 'సురక్షిత తాగునీరు' లక్ష్యంగా కమ్యూనిటీ ప్యూర్ వాటర్ (CPW) సంస్థ తన 2026 వార్షిక నిధుల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లోని చారిత్రాత్మక చౌమహల్లా ప్యాలెస్లో వైభవంగా నిర్వహించింది. దాతృత్వం, సామాజిక బాధ్యత, మరియు సాంస్కృతిక వారసత్వం మేళవింపుగా సాగిన ఈ సాయంత్రం, మరో 25 గ్రామీణ పాఠశాలలకు స్వచ్ఛమైన నీటిని అందించే లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా చేరుకుంది.
ప్రముఖుల భాగస్వామ్యం - సామాజిక స్పృహ
రేస్2విన్ ఫౌండేషన్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరించిన ఈ వేడుకకు సమాజంలోని వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.
ముఖ్య అతిథులు: ప్రముఖ దాతృత్వవేత్త, నిర్మాత పింకీ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. ప్రత్యేక అతిథిగా నటి, సామాజిక కార్యకర్త నందితా దాస్ పాల్గొని, సురక్షిత నీరు మహిళలు మరియు పిల్లల జీవితాల్లో తెచ్చే విప్లవాత్మక మార్పులను వివరించారు.
ప్రముఖుల హాజరు: తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, జయేష్ రంజన్ (ఐఏఎస్), మేజర్ జనరల్ అజయ్ మిశ్రా, నటి రేజినా క్యాసాండ్రా, నటుడు అదినాథ్ కొఠారే తదితరులు పాల్గొని సంస్థ కృషిని కొనియాడారు.
12 లక్షల మందికి స్వచ్ఛమైన భవిష్యత్తు
రవి రెడ్డి స్థాపించిన కమ్యూనిటీ ప్యూర్ వాటర్, నీటిని కేవలం దానంగా కాకుండా ఒక 'ప్రివెంటివ్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్' (ముందస్తు ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయం)గా చూస్తోంది.
నెట్వర్క్: ప్రస్తుతం 550కు పైగా కేంద్రాల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా 12 లక్షల మందికి పైగా సురక్షిత నీటిని అందిస్తోంది.
సామర్థ్యం: ఐఎస్ఓ సర్టిఫైడ్ మైక్రో యుటిలిటీలుగా పనిచేస్తున్న ఈ కేంద్రాలు, 97% కంటే ఎక్కువ సమర్థతతో రోజుకు 9 లక్షల లీటర్ల నీటిని శుద్ధి చేస్తున్నాయి.
లక్ష్యం: ఈ తాజా నిధుల సేకరణ ద్వారా మరో 25 గ్రామీణ పాఠశాలలకు నీటి శుద్ధి సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
సమ్మేళనం: రుచి మరియు లక్ష్యం
ఈ కార్యక్రమానికి మరింత ప్రత్యేకతను జోడిస్తూ, ప్రముఖ చెఫ్స్ అవినాష్ మార్టిన్స్, మైత్రయీ అయ్యర్, వినేష్ జానీ రూపొందించిన ఆరు వంటకాల ప్రత్యేక విందు అతిథులకు ఒక మధురానుభూతిని అందించింది. ప్రటిక్షా ప్రశాంత్ నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ ఫండ్రైజర్, నీటి భద్రత ద్వారా గ్రామీణ స్వావలంబన సాధించవచ్చని చాటిచెప్పింది.