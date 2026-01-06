CM Revanth Reddy: పెట్టుబడుల కోసం దావోస్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Highlights
ఈ నెల 19న దావోస్కు సీఎం రేవంత్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్లో సీఎం పాల్గొంటారు గ్లోబల్ సమ్మిట్ లో రూ.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయి -శ్రీధర్బాబు
ఈ నెల 19న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దావోస్ వెళ్తారని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. ఈ నెల 23 వరకు జరగబోయే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్లో పాల్గొంటారని చెప్పారు. తెలంగాణ పాలసీ విధానాలను అక్కడికి వచ్చే పారిశ్రామికవేత్తలకు వివరిస్తారని పేర్కొన్నారు. కాగా ఇటీవల హైదరాబాద్లో జరిగిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో 5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని మంత్రి శ్రీధర్బాబు వెల్లడించారు.
Next Story