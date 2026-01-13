TG Cabinet: 18న మేడారంలో తెలంగాణ క్యాబినెట్ భేటీ
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది.
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశాన్ని ఈసారి అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన మేడారంలో నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఆసక్తికర వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
'సమ్మక్క సారలమ్మ మేడారం మహాజాతర' ఈ నెల 28న ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, సంప్రదాయానికి భిన్నంగా జనవరి 18న సాయంత్రం 5 గంటలకు మేడారంలో క్యాబినెట్ సమావేశం జరగనుంది.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బిజీ షెడ్యూల్ (జనవరి 18-19):
జనవరి 18 ఉదయం: ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటన. పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
మధ్యాహ్నం: సీపీఐ వంద సంవత్సరాల వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు.
సాయంత్రం: మేడారం చేరుకుని మంత్రివర్గ సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
జనవరి 19 ఉదయం: మేడారం అమ్మవార్ల నూతన ప్రాంగణ ప్రారంభోత్సవం, దర్శనం అనంతరం హైదరాబాద్కు తిరుగు ప్రయాణం.
జనవరి 19 రాత్రి: పెట్టుబడుల సేకరణ కోసం స్విట్జర్లాండ్లోని దావోస్కు పయనం.
క్యాబినెట్ చర్చించబోయే కీలక అంశాలు:
ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు సంబంధించి పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు:
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు: పురపాలక (మున్సిపల్) ఎన్నికల నోటిఫికేషన్, అలాగే జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణపై కీలక నిర్ణయం.
రాష్ట్ర బడ్జెట్: ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర బడ్జెట్ ఉన్న నేపథ్యంలో, రాష్ట్ర బడ్జెట్ రూపకల్పనపై శాఖల వారీగా దిశానిర్దేశం.
రైతు భరోసా: రైతులకు పెట్టుబడి సాయం (రైతు భరోసా) నిధుల విడుదలపై స్పష్టత.
మౌలిక సదుపాయాలు: పట్టణాభివృద్ధి పథకాలు, హ్యామ్ (HAM) రోడ్ల నిర్మాణంపై చర్చ.