Road Accident: చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం రేవంత్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి.. సీఎస్, డీజీపీకి కీలక ఆదేశాలు
Road Accident: రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు, లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో 21 మంది మృతి చెందడంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘోర ప్రమాదంపై వెంటనే స్పందించిన ఆయన, యుద్ధ ప్రాతిపదికన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాలు:
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (సీఎస్), డీజీపీ, మరియు జిల్లా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఘటనాస్థలిలో సహాయక చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ను ఆదేశించారు. ప్రమాద వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు తనకు తెలియజేయాలని సూచించారు.
ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులను వెంటనే హైదరాబాద్కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు.
క్షతగాత్రులకు చికిత్స అందించేందుకు గాంధీ, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉన్న వారందరినీ కాపాడేందుకు వైద్య బృందాలను అందుబాటులో ఉంచాలని ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనను 'హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ' (ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితి) తరహాలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, క్షతగాత్రులను రక్షించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయాలని సూచించారు.
అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు వెంటనే ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయక చర్యలను దగ్గరుండి పర్యవేక్షించాలని సీఎం కోరారు.
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు, అధికారులు సహాయక చర్యలతో పాటు క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.