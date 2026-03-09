Revanth Reddy: ఒలింపిక్సే లక్ష్యం.. క్రీడల్లో తెలంగాణ సత్తా చాటాలి! స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక సమీక్ష
Revanth Reddy: తెలంగాణను అంతర్జాతీయ క్రీడల హబ్గా మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నడుం బిగించారు.
Revanth Reddy: తెలంగాణను అంతర్జాతీయ క్రీడల హబ్గా మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నడుం బిగించారు. రాష్ట్రంలో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధిపై సోమవారం ఆయన ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఒలింపిక్స్, కామన్వెల్త్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక క్రీడలకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇచ్చేలా, మన క్రీడాకారులు ప్రపంచ వేదికపై సత్తా చాటేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ
యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో అంతర్జాతీయ స్థాయి సౌకర్యాల కల్పనపై ముఖ్యమంత్రి సుదీర్ఘంగా చర్చించారు.
గచ్చిబౌలి అవుట్డోర్ స్టేడియంను ఆధునీకరించడంతోపాటు, స్టేడియం ఆవరణలో ఇండోర్ స్టేడియం, యూనివర్సిటీ కాంప్లెక్స్, అత్యాధునిక హాస్టల్ భవనాలను నిర్మించాలని సూచించారు.
నిర్మాణాలకు సంబంధించిన పలు డిజైన్లను పరిశీలించిన సీఎం, క్రీడాకారుల శిక్షణకు అవసరమైన అన్ని రకాల మైదానాలు మరియు సౌకర్యాలు ఒకే చోట ఉండేలా మార్పులు సూచించారు.
ప్రధాన స్టేడియాల ఆధునీకరణ
నగరంలోని చారిత్రాత్మక క్రీడా ప్రాంగణాలకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఎల్బీ స్టేడియం, కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియం, సరూర్ నగర్ స్టేడియంలను భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా, అంతర్జాతీయ పోటీలు నిర్వహించేలా ఆధునీకరించాలని స్పష్టం చేశారు.
సమీక్షలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు
ఈ కీలక సమావేశంలో మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, SAT చైర్మన్ శివసేనా రెడ్డి పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి, స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ వీసీ డాక్టర్ జి. కిషోర్ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు హాజరై క్రీడాభివృద్ధిపై తమ ప్రతిపాదనలను సమర్పించారు. ఒలింపిక్స్ లక్ష్యంగా క్రీడాకారులకు అత్యుత్తమ శిక్షణ ఇచ్చేందుకు వీలుగా స్పోర్ట్స్ పాలసీని రూపొందించాలని సీఎం ఈ సందర్భంగా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.