Congress: సోనియా, రాహుల్‌తో సీఎం రేవంత్‌, పార్టీ ఎంపీల భేటీ

Highlights

Congress: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి (Revanth Reddy) నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ (Congress) ముఖ్య నాయకులు ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా ఏఐసీసీ అగ్రనేతలను కలిశారు. ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గేతో పాటు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలతో వారు ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు రాష్ట్ర మంత్రి వివేక్ మరియు పార్టీకి చెందిన పలువురు ఎంపీలు పాల్గొన్నారు.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పనితీరు, సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరుపై సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలకు వివరంగా వివరించినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, ఇటీవల నిర్వహించిన గ్లోబల్ సమ్మిట్ వివరాలు, రాష్ట్రానికి ఆకర్షించిన పెట్టుబడుల వివరాలను కూడా ఆయన సోనియా గాంధీకి ప్రత్యేకంగా తెలియజేసినట్లు తెలిసింది. పార్టీ నాయకులు రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం మరియు భవిష్యత్తు కార్యాచరణ గురించి కూడా అగ్ర నాయకత్వంతో చర్చించినట్లు సమాచారం.

