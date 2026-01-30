CM Revanth Reddy: హార్వర్డ్లో రేవంత్ రెడ్డి ‘లీడర్షిప్’ పాఠాలు: కోర్సు పూర్తి చేసి సర్టిఫికెట్ అందుకున్న తెలంగాణ సీఎం
CM Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు.
CM Revanth Reddy: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి మరో అరుదైన మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ కెనడీ స్కూల్లో ఆయన తన శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఈ నెల 25 నుంచి 30 వరకు జరిగిన ‘లీడర్షిప్ ఫర్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ’ (Leadership for the 21st Century) అనే ప్రత్యేక కోర్సులో ఆయన విద్యార్థిగా మారి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు.
శిక్షణా కాలం ముగియడంతో, యూనివర్సిటీ ప్రతినిధుల నుంచి రేవంత్ రెడ్డి అధికారికంగా సర్టిఫికెట్ను అందుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని ఆయన స్వయంగా తన సోషల్ మీడియా వేదిక 'X' (ట్విట్టర్) ద్వారా పంచుకున్నారు.
ఈ కోర్సులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కరే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 20 దేశాల నుంచి వచ్చిన 60 మంది వివిధ రంగాల ప్రముఖులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారితో కలిసి చర్చల్లో పాల్గొనడం, అనుభవాలను పంచుకోవడం గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
"హార్వర్డ్ కెనడీ స్కూల్లో శిక్షణ పూర్తి చేయడం సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడి ప్రొఫెసర్లు, తోటి విద్యార్థుల నుంచి పాలనలో మెళకువలు, నాయకత్వ లక్షణాల గురించి ఎంతో నేర్చుకున్నాను. ఈ అనుభవం భవిష్యత్తులో ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలందించడానికి దోహదపడుతుంది." అని సీఎం ట్వీట్ చేశారు.
ఈ శిక్షణ ద్వారా లభించిన అంతర్జాతీయ స్థాయి అవగాహన, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరియు రాబోయే కొత్త పథకాల అమలుకు కొత్త దిశను చూపుతుందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.