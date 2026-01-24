CM Revanth Reddy Clarifies on T-Hub: స్టార్టప్ల కోసమే టీహబ్: ప్రభుత్వ కార్యాలయాల తరలింపు వార్తలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్!
CM Revanth Reddy Clarifies on T-Hub: తెలంగాణ గర్వకారణంగా, స్టార్టప్ల ప్రపంచ కేంద్రంగా వెలుగొందుతున్న టీహబ్ (T-Hub) అస్తిత్వంపై వస్తున్న వార్తలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెక్ పెట్టారు. ప్రస్తుతం అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న సీఎం, టీహబ్ ప్రాంగణంలోకి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను మారుస్తున్నారన్న వార్తలపై సీఎస్ శాంతి కుమారితో ఫోన్లో మాట్లాడి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
స్టార్టప్ల కోసమే టీహబ్.. ఇతర ఆఫీసులు వద్దు:
అద్దె భవనాల్లో కొనసాగుతున్న కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలను టీహబ్ భవనంలోకి తరలించే యోచనలో అధికారులు ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై స్పందించిన సీఎం, టీహబ్ను కేవలం స్టార్టప్ల కేంద్రంగానే కొనసాగించాలని స్పష్టం చేశారు. అక్కడ ఇతర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ఉండకూడదని, అటువంటి ఆలోచనలు ఏవైనా ఉంటే అధికారులు వెంటనే విరమించుకోవాలని ఆదేశించారు.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల తరలింపుపై ప్రత్యామ్నాయం:
ప్రస్తుతం అద్దె భవనాల్లో నడుస్తున్న ప్రభుత్వ ఆఫీసులను ఖాళీ చేసి, వాటిని అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ప్రభుత్వ భవనాల్లోకి మార్చాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. స్టార్టప్లకు ఇబ్బంది కలగకుండా, టీహబ్ ప్రతిష్ట దెబ్బతినకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తేల్చి చెప్పారు. ఈ నిర్ణయంతో టీహబ్లో ప్రభుత్వ ఆఫీసులు వస్తాయని ఆందోళన చెందుతున్న టెక్కీలు, స్టార్టప్ నిర్వాహకులకు ఊరట లభించినట్లయింది.