Stand With Her Event: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ బంపర్ ఆఫర్.. 1000 ఆర్టీసీ బస్సులకు మహిళలే ఓనర్లు!

Stand With Her Event: రాష్ట్రంలో మహిళల రక్షణ మరియు సాధికారతకు తమ ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. శనివారం కూకట్పల్లిలోని జేఎన్టీయూ (JNTU) ఆడిటోరియంలో నిర్వహించిన ‘స్టాండ్ విత్ హర్’ (Stand With Her) కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఆర్థికంగా బలపడాలనే ‘మహిళాశక్తి’:
ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ.. మహిళలు కేవలం రక్షణ కోరుకోవడం మాత్రమే కాకుండా, ఆర్థికంగా కూడా బలోపేతం కావాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం ‘మహిళాశక్తి’ అనే వినూత్న పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు తెలిపారు. "మహిళలపై ప్రభుత్వానికి సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉంది. అందుకే పార్టీలో మరియు ప్రభుత్వంలో వారికి కీలక పదవులు కల్పిస్తున్నాం" అని ఆయన అన్నారు.
ఆర్టీసీలో మహిళలదే రాజ్యం:
మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించి సీఎం ఒక కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆర్టీసీలో ప్రవేశపెట్టబోయే వెయ్యి కొత్త బస్సులకు మహిళలనే యజమానులను చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలకు కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మహిళల రక్షణ కోసం ఇప్పటికే అనేక కఠిన చట్టాలను అమలు చేస్తున్నామని, వారు నిర్భయంగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్ సజ్జనార్, సినీ నటుడు సాయి దుర్గ తేజ్ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మహిళల రక్షణ కోసం పోలీసులు చేపడుతున్న వివిధ భద్రతా చర్యలను డీజీపీ ఈ సందర్భంగా వివరించారు. ‘స్టాండ్ విత్ హర్’ వంటి కార్యక్రమాలు సమాజంలో మార్పు తెస్తాయని అతిథులు అభిప్రాయపడ్డారు.