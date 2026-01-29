  • Menu
Revanth Reddy: అమెరికా పర్యటనలో బిజీబిజీగా గడుపుతున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి, ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్‌ను సందర్శించారు. విద్యార్థుల ప్రత్యేక ఆహ్వానం మేరకు అక్కడకు వెళ్లిన సీఎం, వారితో ముఖాముఖి నిర్వహించి పలు ఆసక్తికర అంశాలపై చర్చించారు.

తెలంగాణ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలి:

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు, అవకాశాల గురించి వివరిస్తూ ‘తెలంగాణ రైజింగ్‌’ (Rising Telangana) అనే నినాదాన్ని ఆయన విద్యార్థుల ముందు ఉంచారు. తెలంగాణ ఎదుగుదలలో యువత మరియు మేధావులు భాగస్వాములు కావాలని ఆయన కోరారు.

బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా విద్యార్థులు: హైదరాబాద్ నగరానికి ఉన్న అంతర్జాతీయ గుర్తింపును, తెలంగాణలోని సానుకూల వాతావరణాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పే బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా విద్యార్థులు వ్యవహరించాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు.

అవకాశాల గని హైదరాబాద్: విద్య, వైద్య, ఐటీ మరియు మౌలిక సదుపాయాల రంగాల్లో హైదరాబాద్ సాధించిన ప్రగతిని వివరించిన రేవంత్, రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రం గ్లోబల్ హబ్‌గా ఎలా మారబోతుందో విద్యార్థులకు వివరించారు.

హార్వర్డ్ విద్యార్థులతో జరిగిన ఈ చర్చా కార్యక్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు. సీఎం మాటలతో ఉత్తేజితులైన తెలుగు విద్యార్థులు ఆయనతో ఫోటోలు దిగేందుకు ఉత్సాహం చూపారు.

