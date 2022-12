Bandi Sanjay: తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఒక్కటయ్యారు..

Bandi Sanjay: తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు ఒక్కటయ్యారు.. Highlights Bandi Sanjay Kumar: ఏపీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు ఏకమయ్యారని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌ ఆరోపించారు.

Bandi Sanjay Kumar: ఏపీ, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రులు ఏకమయ్యారని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌ ఆరోపించారు. ఐదో విడత ప్రజా సంగ్రామయాత్ర ముగింపు సందర్భంగా కరీంనగర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన ఆయన.. కరీంనగర్‌ గడ్డ..బీజేపీ అడ్డా అని పంచ్ డైలాగ్‌లు వేశారు. ఈ నేలలో పౌరుషం ఉందని, ధర్మం కోసం పని చేయడమే తప్ప.. విజయం కోసం అడ్డదారులు తొక్కనని చెప్పారు. రెండు రాష్ట్రాల నాయకుల చరిత్రను ప్రజలు గుర్తుంచుకోవాలని బండి సంజయ్ కోరారు. దోచుకుందాం.. కమీషన్లు దాచుకుందాం అన్నట్లుగా ఇద్దరి వ్యవహారం ఉందని విమర్శించారు.