Suryapet: ఎల్లాపురం తండాలో శిశు విక్రయం కలకలం
Suryapet: పసికందును నవమాసాలు కడుపులోనే మోసింది ఆ తల్లి. కానీ ఆ బిడ్డపై ఆమెకి కడుపు తీపి కలగలేదు.
Suryapet: పసికందును నవమాసాలు కడుపులోనే మోసింది ఆ తల్లి. కానీ ఆ బిడ్డపై ఆమెకి కడుపు తీపి కలగలేదు. తన పేగు తెంచుకుని పుట్టిన బిడ్డను అంగట్లో సరుకులాగా అమ్మకానికి పెట్టింది. కడుపున పుట్టిన బిడ్డను నిర్ధయగా నిర్ధాక్షిణ్యంగా దళారులతో బేరాలు ఆడింది. అప్పటికే ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఉన్న ఆ తల్లికి నాలుగోసారి ఆడపిల్లనే పుట్టింది. నాలుగో సంతానం ఆడపిల్లే కావడంతో పోషణకు అవస్థలు పడుతున్న ఆ కుటుంబాన్ని దళారులు చుట్టుముట్టారు. తల్లితో కలిసి ముఠా ఆ పసికందును విక్రయించేందుకు సిద్ధం అయ్యింది.
సూర్యాపేట జిల్లా తిరుమలగిరి సాగర్ మండలం ఎల్లాపురం తండాలో శిశు విక్రయాలు జోరందుకున్నాయి. పేద గిరిజన తండాలే టార్గెట్గా దళారులు దందాను కొనసాగిస్తున్నారు. తండాలోని ఓ పేద గిరిజన దంపతులకు నలుగురు ఆడపిల్లల సంతానం మూడు, నాలుగో సంతానం కూడా ఆడపిల్లలే కావడంతో ఆ పసికందులను అమ్ముకునేందుకు ఆ తల్లి నిర్ణయించుకుంది. ఆడపిల్ల పుట్టిందనే వివక్ష, పేదల ఆర్థిక అవసరాలను క్యాష్ చేసుకుంటున్న ముఠా తండాలోని శిశువులను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాలకు విక్రయిస్తున్నారు.
పసికందులను అమ్మేందుకు దళారులు రాగా తమ చెల్లెల్లను అమ్మొద్దంటూ పెద్ద పిల్లలు వారి కాళ్లపై పడి వేడుకున్నారు. అయినా కరగని ఆ తల్లిమనసు మమకారాన్ని చంపుకుని శిశువును అమ్మేసింది.