Begumpet Flyover: హైదరాబాద్ బేగంపేట ఫ్లైఓవర్‌పై కారు డివైడర్‌ను ఢీకొని బోల్తా పడింది. ప్రమాదంలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి, ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది.

Begumpet Flyover: హైదరాబాద్ నగరంలోని బేగంపేట ఫ్లైఓవర్‌పై కారు బోల్తా పడిన ఘటన చోటు చేసుకుంది. డివైడర్‌ను ఢీకొని కారు అదుపుతప్పడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ ఘటనలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురు గాయపడగా, వారిని వెంటనే సమీప ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలనలు చేపట్టారు.

ప్రమాదానికి గురైన కారును ఫ్లైఓవర్‌పై నుంచి తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన కారణంగా కొంతసేపు ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడినప్పటికీ, తర్వాత పరిస్థితి సాధారణ స్థితికి వచ్చింది. ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

