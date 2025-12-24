Harish Rao: ఇప్పటికిప్పుడు ఎన్నికలు పెడితే గెలిచేది బీఆర్ఎస్సే
Highlights
Harish Rao: ఇప్పటికిప్పుడు తెలంగాణలో ఎన్నికలు పెడితే గెలిచేది బీఆర్ఎస్సేనని అన్నారు మాజీమంత్రి హరీష్రావు.
Harish Rao: ఇప్పటికిప్పుడు తెలంగాణలో ఎన్నికలు పెడితే గెలిచేది బీఆర్ఎస్సేనని అన్నారు మాజీమంత్రి హరీష్రావు. మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో బీఆర్ఎస్ తరఫున గెలిచిన సర్పంచులకు హరీష్రావు సన్మానం చేశారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్పై వ్యతిరేకత వచ్చిందని అన్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండేళ్లకు మించి ఉండదని అన్నారు హరీష్రావు. తప్పుడు హామీలిచ్చి కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని అన్నారు. అందాల పోటీలు, ఫుట్బాల్తో ప్రజలకు ఒరిగిందేమిటని ప్రభుత్వంపై హరీష్రావు విమర్శలు గుప్పించారు.
