Telangana Assembly: శాసనసభ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే వాకౌట్‌
Telangana Assembly: శాసనసభ నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే వాకౌట్‌

Highlights

Telangana Assembly: తెలంగాణ శాసనసభ వేదికగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది.

Telangana Assembly: తెలంగాణ శాసనసభ వేదికగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది. ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగం అనంతరం తమకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదని నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. ఈ పరిణామానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

సభలో ఏం జరిగింది?

శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత, తమ వాదన వినిపించడానికి లేదా నిరసన తెలపడానికి స్పీకర్ గద్వాల ప్రసాద్ కుమార్ అవకాశం ఇవ్వలేదని బీఆర్ఎస్ సభ్యులు ఆరోపించారు. ప్రతిపక్ష గొంతు నొక్కేస్తున్నారని మండిపడుతూ వారు సభను బహిష్కరించారు.

స్పీకర్ పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తున్నారని, కేవలం అధికార పక్షానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు నినాదాలు చేశారు. ప్రభుత్వం సభలో ప్రవేశపెట్టే బిల్లులపై చర్చలో పాల్గొనకూడదని, వాటికి దూరంగా ఉండాలని బీఆర్ఎస్ నిర్ణయించుకుంది. సభ నుంచి బయటకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలు, అసెంబ్లీ సభ్యుల ప్రవేశద్వారం వద్ద బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపారు.

గన్‌పార్క్‌కు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు:

అసెంబ్లీ వద్ద నిరసన అనంతరం ఎమ్మెల్యేలంతా కలిసి గన్‌పార్క్‌లోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకున్నారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తమకు రావాల్సిన అవకాశాలను కాలరాస్తున్నారని అక్కడ ధర్నా నిర్వహించారు.

