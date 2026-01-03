Vemula Prashanth Reddy: అందుకే అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించాం
Vemula Prashanth Reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ వేదికగా అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య రాజకీయ సెగలు రాజుకున్నాయి.
Vemula Prashanth Reddy: తెలంగాణ అసెంబ్లీ వేదికగా అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీల మధ్య రాజకీయ సెగలు రాజుకున్నాయి. సభలో తమ గళాన్ని నొక్కివేస్తున్నారంటూ నిరసిస్తూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీ సమావేశాలను బహిష్కరించారు (Boycott).
ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో మీడియాతో మాట్లాడి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
ప్రతిపక్ష సభ్యులు మాట్లాడేటప్పుడు స్పీకర్ మైక్ ఇవ్వడం లేదని, కేవలం అధికార పక్షానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా జరగాల్సిన సభలో ఏకపక్ష వైఖరి అవలంబించడం దారుణమని మండిపడ్డారు.
ప్రజా సమస్యలపై సమాధానాలు చెప్పాల్సింది పోయి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడటం అసెంబ్లీ ధర్మానికి విరుద్ధమని అన్నారు. హరీశ్ రావును వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయడం అసహ్యకరమని ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
"సభలో మా గొంతు వినిపించే అవకాశం లేనందునే బాధాకరమైనప్పటికీ సమావేశాలను బహిష్కరించాల్సి వచ్చింది" అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
వచ్చే సమావేశాల్లోనైనా స్పీకర్ తమకు తగిన సమయం కేటాయించాలని, ప్రజా సమస్యలను చర్చించే అవకాశం కల్పించాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వానికి, స్పీకర్కు కనువిప్పు కలగాలని ప్రశాంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.