Shamshabad Airport: శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు బాంబు బెదిరింపు కలకలం.. మూడు విమానాలకు ఆగంతకుల బాంబు బెదిరింపు మెయిల్

Shamshabad Airport: శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (RGIA) లో మరోసారి బాంబు బెదిరింపు కలకలం సృష్టించింది.

Shamshabad Airport: శంషాబాద్‌లోని రాజీవ్‌ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (RGIA) లో మరోసారి బాంబు బెదిరింపు కలకలం సృష్టించింది. విమానాశ్రయంలోని మూడు విమానాలకు ఆగంతకుల నుంచి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడంతో అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. ఈ బెదిరింపులు అందుకున్న విమానాలలో కేరళ, కన్నూర్ (స్వదేశీ గమ్యస్థానాలు) మరియు ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ (లుఫ్తాన్సా ఎయిర్‌లైన్స్) వెళ్లాల్సిన విమానాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ అందిన వెంటనే, ఎయిర్‌పోర్ట్ అధికారులు అత్యవసర చర్యలు చేపట్టారు. భద్రతా నియమావళి ప్రకారం, ఆయా విమానాలలో ఉన్న ప్రయాణికులను వెంటనే కిందికి దించి, వారిని ఐసోలేషన్ (Isolation) ప్రాంతానికి తరలించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన బాంబు స్క్వాడ్ బృందాలు, డాగ్‌ స్క్వాడ్‌ల సహాయంతో ఆ మూడు విమానాల్లో క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు.

ఈ తనిఖీలు ఇంకా కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు దొరికాయా లేదా అనేది అధికారులు వెల్లడించాల్సి ఉంది. గతంలో కూడా శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు ఇలాంటి బెదిరింపులు వచ్చాయి. భద్రతా సిబ్బంది ప్రతిసారీ అప్రమత్తంగా ఉండి, విమానాశ్రయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ తాజా బెదిరింపుల వెనుక ఎవరున్నారు, ఎక్కడి నుంచి మెయిల్ వచ్చింది అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

