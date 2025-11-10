Bomb Threat: శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో విమానానికి బాంబ్ బెదిరింపు
Bomb Threat: శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్లో బాంబ్ బెదిరింపుకాల్ కలకలం రేపింది. లండన్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిన బ్రిటిష్ ఎయిర్ లైన్స్ విమానానికి బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ రావడంతో అప్రమత్తమైన పైలట్ శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్లోనే విమానాన్ని సేఫ్గా ల్యాండింగ్ చేశాడు. ప్రయాణికులను కిందికి దింపి బాంబ్ స్క్వాడ్ బృందాలు తనిఖీలు చేపట్టారు. ఎలాంటి బాంబు లేదని సెక్యూరిటీ అధికారులు నిర్ధారించుకున్నారు. అయితే బాంబు బెదిరింపు మెయిల్పై పోలీసులకు ఎయిర్ పోర్ట్ ఆధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న ఎయిర్ పోర్ట్ పోలీసులు ఫేక్ మెయిల్పై దర్యాప్తు చేపట్టారు.
