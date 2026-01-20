Hyderabad Real Estate: హైదరాబాద్లో భారీ ల్యాండ్ డీల్.. 8 ఎకరాల భూమిని అమ్మేసిన లిక్కర్ దిగ్గజం.. ధర ఎంతో తెలుసా?
హైదరాబాద్లోని నాచారం ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ సంస్థ తన 8 ఎకరాల భూమిని రూ. 80.80 కోట్లకు విక్రయించింది. కింగ్ఫిషర్ బీర్ బ్రాండ్కు చెందిన ఈ భూమిని టాప్ సన్ సోలార్ సంస్థ కొనుగోలు చేసింది.
భాగ్యనగరంలో భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అయినా, ఐటీ కారిడార్ అయినా.. ఎక్కడ భూమి ఉన్నా కోట్లు కురుస్తున్నాయి. తాజాగా హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో మరో బిగ్ డీల్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రముఖ లిక్కర్ దిగ్గజం యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ (United Breweries) తనకున్న ఎనిమిది ఎకరాల భూమిని భారీ ధరకు విక్రయించింది.
నాచారంలో రూ. 80 కోట్ల డీల్!
దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే 'కింగ్ఫిషర్' బీర్ బ్రాండ్ మాతృసంస్థ అయిన యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్, హైదరాబాద్లోని తన ఆస్తులను విక్రయించినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఎక్కడ?: హైదరాబాద్లోని నాచారం పారిశ్రామిక వాడలో (Nacharam Industrial Area) ఈ భూమి ఉంది.
ఎంత భూమి?: మొత్తం 8.08 ఎకరాల స్థలాన్ని విక్రయించారు.
డీల్ వాల్యూ: ఈ 8 ఎకరాల భూమికి గాను రూ. 80.80 కోట్లు దక్కినట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. అంటే సగటున ఎకరాకు రూ. 10 కోట్ల చొప్పున విక్రయం జరిగింది.
కొనుగోలు చేసింది ఎవరంటే?
ఈ ఖరీదైన భూమిని 'టాప్ సన్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' అనే సంస్థ కొనుగోలు చేసింది. ఇది సురానా టెలికాం అండ్ పవర్ లిమిటెడ్కు అనుబంధ సంస్థ. ఈ స్థలంలో కొత్తగా సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయాలని కొనుగోలుదారు భావిస్తున్నారు.
భూమిని ఎందుకు అమ్మేశారంటే?
నాచారంలోని ఈ స్థలంలో ప్రస్తుతం ఎలాంటి వ్యాపార కార్యకలాపాలు సాగడం లేదని యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ తెలిపింది. ఉపయోగంలో లేని ఆస్తులను విక్రయించి నగదుగా మార్చుకోవాలనే కంపెనీ వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ విక్రయం వల్ల కంపెనీ ఉత్పత్తిపై గానీ, అమ్మకాలపై గానీ ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది.
స్టాక్ మార్కెట్లో బ్రూవరీస్ పరిస్థితి
యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ లిమిటెడ్ ప్రస్తుతం గ్లోబల్ దిగ్గజం 'హైనెకెన్' అధీనంలో ఉంది. ప్రస్తుతం ఈ కంపెనీ షేరు విలువ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో సుమారు రూ. 1,510 వద్ద కొనసాగుతోంది. కంపెనీ మార్కెట్ విలువ రూ. 39,930 కోట్లుగా ఉంది. ఫిబ్రవరి 10న కంపెనీ మూడో త్రైమాసిక ఫలితాలను వెల్లడించనుంది.