Bheemgal Municipal Results 2026: భీంగల్లో ఎగిరిన ‘హస్తం’ జెండా: మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ కైవసం.. 8 వార్డుల్లో ఘనవిజయం!
Bheemgal Municipal Results 2026: నిజామాబాద్ జిల్లాలోని భీంగల్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శించింది. కౌంటింగ్ ముగిసే సమయానికి మెజారిటీ స్థానాలను గెలుచుకుని మున్సిపల్ పీఠాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురైనప్పటికీ, హస్తం అభ్యర్థులు తమ పట్టును నిరూపించుకున్నారు.
ఫలితాల వివరాలు:
భీంగల్ మున్సిపాలిటీలోని మొత్తం 12 వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల్లో పార్టీల బలాబలాలు ఇలా ఉన్నాయి:
కాంగ్రెస్ పార్టీ: 08 వార్డులు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ: 04 వార్డులు
మెజారిటీకి కావాల్సిన స్థానాలను సునాయాసంగా గెలుచుకోవడంతో భీంగల్లో కాంగ్రెస్ శ్రేణుల సంబరాలు మిన్నంటాయి. కార్యకర్తలు బాణసంచా కాల్చి, స్వీట్లు పంచుకుంటూ విజయోత్సవ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. ఈ విజయంతో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ తన రాజకీయ పట్టును మరింత బలపరుచుకుంది.