BC Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం
Highlights
BC Reservations: తెలంగాణలో 42% బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
BC Reservations: తెలంగాణలో 42% బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టు స్టే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో కీలక భేటీ నిర్వహించారు.
భేటీలో పార్టీ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. భేటీలో హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయాలని నిర్ణయించామని సమాచారం.
సమగ్రంగా పిటిషన్ వేసేందుకు జీవో నంబర్ 9 అమలు సాధ్యసాధ్యాలపై కేంద్ర స్థాయి న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయం ప్రకారం, బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్లు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది.
Next Story