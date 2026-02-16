  • Menu
Bandi Sanjay: కరీంనగర్ గడ్డపై కాషాయ రెపరెపలు: 80 ఏళ్ల కల నెరవేరింది.. మోదీకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా

Bandi Sanjay: కరీంనగర్ గడ్డపై కాషాయ రెపరెపలు: 80 ఏళ్ల కల నెరవేరింది.. మోదీకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నా
Highlights

Bandi Sanjay: "కరీంనగర్ గడ్డపై బీజేపీ జెండా ఎగిరింది.. ఇది ధర్మం సాధించిన విజయం" అంటూ కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Bandi Sanjay: "కరీంనగర్ గడ్డపై బీజేపీ జెండా ఎగిరింది.. ఇది ధర్మం సాధించిన విజయం" అంటూ కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అఖండ విజయం సాధించి మేయర్ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకోవడంపై ఆయన ఘాటుగా స్పందించారు. ఈ గెలుపుతో తమ 80 ఏళ్ల కల నెరవేరిందని ఆయన భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఎన్నో కుట్రలు, కుతంత్రాలు జరిగాయని బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. "బీజేపీకి మేయర్ పదవి రాకుండా అడ్డుకోవాలని కాంగ్రెస్ శతవిధాలా ప్రయత్నించింది. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడి ప్రజా తీర్పును వెక్కిరించాలని చూసింది. కానీ, ప్రజలు ధర్మం వైపు నిలబడి కాంగ్రెస్ కుతంత్రాలను తిప్పికొట్టారు" అని ఆయన మండిపడ్డారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి తాను ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నానని బండి సంజయ్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. కరీంనగర్‌లో బీజేపీని గెలిపిస్తానని చెప్పానని, ఈరోజు ఆ గడ్డపై కాషాయ జెండా ఎగురవేయడం గర్వంగా ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలపడుతుంటే కాంగ్రెస్ భయపడుతోందని, అందుకే అక్రమ మార్గాల్లో అడ్డుకోవాలని చూస్తోందని విమర్శించారు.

కరీంనగర్ అభివృద్ధికి ఈ విజయం నాంది అని, కార్యకర్తల కష్టం మరియు ప్రజల ఆశీస్సులతోనే ఈ చారిత్రాత్మక విజయం సాధ్యమైందని ఆయన కొనియాడారు. బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యలతో కరీంనగర్ బీజేపీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది.

