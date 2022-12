కూకట్‎పల్లి మెట్రోస్టేషన్‎లో నిరుద్యోగుల వినూత్న నిరసన

Hyderabad: హైదరాబాద్ లో నిరుద్యోగులు వినూత్న రీతిలో నిరసనకు దిగారు. కూకట్‎పల్లిలోని మెట్రోస్టేషన్‎లో పట్టభద్రుల వేషధారణలో ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అమీర్‎పేట్ వరకు మెట్రో రైళ్లో భిక్షాటన చేసి నిరసన తెలిపారు. రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం చేసిన తమను ప్రభుత్వం విస్మరిస్తోందని నిరుద్యోగులు మండిపడ్డారు.